Красноярск, , 12:13 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс заработал за 2020 год 30 167 340,46 рубля (30,17 млн). Сведения о доходах Усса размещены на официальном сайте краевого правительства.

Губернатору принадлежат четыре земельных участка (174 178 кв. м, 2357 кв. м, 47 307 кв. м и 775 кв. м), два жилых дома (324,2 кв. м и 643,9 кв. м), четыре дачных дома (53 кв. м, 308 кв. м, 65 кв. м и 78 кв. м), хозсооружение площадью 114 кв. м, нежилое здание площадью 327,8 кв. м, а также легковой автомобиль Land Rover Range Rover.

Супруге Усса, заработавшей за прошлый год 16 378 067,52 рубля (16,38 млн), принадлежат три земельных участка (3795 кв. м, 700 кв. м, 71 217 кв. м), жилой дом площадью 1074,5 кв. м, две квартиры (167,8 кв. м и 162,4 кв. м), гараж, гараж-бокс, два машино-места, три нежилых помещения (345,6 кв. м, 285,2 кв. м и 325,9 кв. м), нежилое здание площадью 889,7 кв. м, баня площадью 24 кв. м, легковые автомобили Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А, прицеп ЛАВ-81 017.

В пользовании у Усса находится земельный участок площадью 6960 кв. м, у его супруги — два земельных участка (354,5 кв. м и 3431 кв. м).

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год губернатор Красноярского края Александр Усс заработал 22,56 млн рублей, его супруга — 17,06 млн.

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