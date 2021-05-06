Душанбе, , 12:13 — REGNUM В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погибли 19 граждан Таджикистана. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Согдийской области республики.

Разрушенный дом. Таджикистан Sugd.tj

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5 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмедзода и глава пограничных войск республики Раджабали Рахмонали посетили семьи погибших.

Ахмедзода отметил, что государство окажет помощь детям погибших. После окончания школ они получат квоты на обучение в высших учебных заведениях.

Семьям также вручили материальная пособия в размере 70 тыс. сомони ($6137). Семьи погибших и раненных получили 3 млн сомони ($263 тыс.). Отмечается, что в результате конфликта на границы пострадали 87 человек.