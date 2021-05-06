Душанбе, 6 мая, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погибли 19 граждан Таджикистана. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Согдийской области республики.

Sugd.tj Разрушенный дом. Таджикистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

5 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и глава пограничных войск республики Раджабали Рахмонали посетили семьи погибших.

Ахмадзода отметил, что государство окажет помощь детям погибших. После окончания школ они получат квоты на обучение в высших учебных заведениях.

Семьям также вручили материальные пособия в размере 70 тыс. сомони ($6137). Семьи погибших и раненых получили 3 млн сомони ($263 тыс.). Отмечается, что в результате конфликта на границе пострадали 87 человек.