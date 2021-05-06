Ставрополь, 6 мая, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Собор святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе стал главным храмом объединения войск Южного военного округа в Северо-Кавказском федеральном округе. Соглашение об этом заключило руководство Ставропольской и Невинномысской епархии и 49-й общевойсковой армии ЮВО, сообщили 6 мая в пресс-службе округа.

Stavropol-eparhia.ru Владимирский собор. Ставрополь

По случаю присвоения Владимирскому собору статуса главного храма военнослужащих состоялись литургия и крестный ход вокруг храма. Собору также подарили икону Пресвятой Богородицы. Теперь для военнослужащих 49-й армии и членов их семей будут проводиться все обряды и таинства в своем войсковом храме.

«В последующем все наши мероприятия с вашего благословения мы будем проводить в этом замечательном храме. Все они нацелены исключительно на укрепление наших южных рубежей. Спасибо за этот чудесный подарок», — поблагодарил командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев.