Симферополь, , 12:12 — REGNUM На территории Республики Крым подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 мая. Накануне, 5 мая, сообщалось о 98 новых пациентах с ковидом.

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За минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса были выписаны 82 человека. Статистику смертности пополнили ещё пять пациентов. 1531 пациент находится в ковид-госпиталях — за сутки выписали 37 человек, 63 госпитализировали.

Всего в Крыму на 6 мая подтверждено 41 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 963 человек, скончались 1243 человека.