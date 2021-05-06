Солт-Лейк-Сити, США, , 12:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 126:94.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «джазменов» Джордан Кларксон, набравший в матче 30 очков. Еще 24 очка принес своей команде его одноклубник — хорватский легкий форвард Боян Богданович.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным хорватский форвард клуба Лука Саманич, который набрал 15 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Юта», одержавшая третью подряд победу, 8 мая встретится с клубом «Денвер Наггетс». «Сан-Антонио» потерпел пятое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Сакраменто Кингз».