6 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 14:09 — REGNUM Как сообщила пресс-служба Кремля, состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это был первый разговор лидеров двух стран после некоторых кризисных явлений во взаимоотношениях между двумя странами, которые возникли и широко обсуждались в связи с недавним визитом в Стамбул президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В Киеве не делали секрета из того, что Зеленский пытался заручиться поддержкой Турции по вопросу возможного обострения в Донбасса в частности и в отношениях с Россией в общем. Тогда Эрдоган продемонстрировал многовекторность своей политики, заявив о поддержке Украины во вступлении в НАТО, не высказался против созыва «Крымской платформы», согласился поставлять на Украину беспилотники взамен на получение преференций для турецких компаний на украинском рынке. По большому счету, тут для Москвы никаких секретов не было, ведь Анкара давно поставляет Украине вооружения. Но так получилось, что визит Зеленского хронологически совпал с обострением в Турции ситуации с коронавирусом, когда Москва стала вводить временные ограничения на полеты в Турцию туристов, что определенными кругами в стране было воспринято как «предупреждение» Эрдогану. Оно стало чувствительным для Анкары. Согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), в первом квартале этого года доходы национальной индустрии от туризма сократились на 40% в годовом исчислении, прибыль упала до 2,45 млрд долларов с 4,1 млрд долларов в январе — марте 2020 года. Пандемия сорвала планы удвоить число посетителей, до 31 млн в этом году и получить доход в размере 23,3 млрд долларов.

Турция нуждается в доходах от туризма, чтобы помочь покрыть дефицит текущего счета, который в прошлом году увеличился до более чем 5% ВВП. И хотя действия Москвы по ограничению турпотока имеют объяснимый и объективный характер, многие турецкие СМИ стали утверждать, что «во взаимоотношениях между двумя странами завершился медовый период, Анкаре придется серьезно выбирать между Россией с Китаем и Западом». Как писало турецкое издание Cumhuriyet, «сейчас наступило время, когда поддержка Запада, а особенно США, нужна Турции, как никогда». Анкара готова выбирать, но между чем и чем? Газета Hurriyet, комментируя недавний разговор Эрдогана с госсекретарем США Энтони Бинкеном, сообщала, что «Вашингтон, признавая важность Турции как союзника США в НАТО, настаивает на ее отказе от дальнейших военных покупок у России, в частности второй партии С-400». «Любые крупные сделки с российскими оборонными предприятиями опять же могут попасть под действие CAATSA, и это отдельно от уже введенных санкций и в дополнение к ним», — заявил Блинкен, имея в виду Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, который призван помешать странам закупать военную технику у России. Хорошо, отвечают в Турции, но тогда США должны отказаться от поддержки курдов, на что следует отказ.

ЗРС С-400 Vitaly V. Kuzmin

Еще один удар, который пропустил в свой адрес Эрдоган: признание президентом США Джо Байденом событий 1915 года в Османской империи как Геноцид армян. Мы это к тому, что разногласия и проблемы, существующие между Анкарой и Вашингтоном, совершенно иного рода, нежели противоречия, существующие во взаимоотношениях между Турцией и Россией. Как считают эксперты Carnegie Moscow Center, связи двух стран «за последние годы превратились в слишком сложную и многосоставную конструкцию, чтобы там можно было легко что-то изменить». С одной стороны, между двумя странами много неразрешенных проблем и разногласий. С другой, Эрдоган и Путин хорошо понимают друг друга, похожим образом смотрят на мир и лично много вложили в выстраивание партнерства. В этих условиях даже громкий сигнал из Вашингтона не заставит Анкару резко сменить курс — не будет ни бегства в объятия Москвы в отместку американцам, ни покаянного сближения с США за счет разрыва с Россией. Именно в этом и заключается суть хрупкой, но важной геополитической позиции, занимаемой сейчас Турцией.

Если возвращаться к состоявшемуся телефонному разговору между Путиным и Эрдоганом, то он привлекает внимание своей конструктивностью. Стороны «в деталях обсудили тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации». Россия заявила о готовности к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях. Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. Именно с этим, по обоюдному мнению, связывается возможность «добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере». По существующим сведениям, Россия и Турция восстановят авиасообщение, «когда станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна коронавируса пойдет на спад». Турция выступила с инициативой провести в мае рабочую встречу по вопросам безопасности туризма с целью убедить российскую сторону в том, что россиянам на турецких курортах ничто не угрожает.

Турция International Labour Organization ILO

Стороны также обсудили региональную тематику: характер взаимодействия в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе. При этом претензий друг к другу не было предъявлено. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, не все договоренности быстро исполняются, но исполняются, а стороны подтверждают все свои обязательства. В частности, как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «Турция удовлетворена сотрудничеством с Россией по урегулированию ситуации в Ливии, по вопросу организации эффективного режима прекращения огня». В Алеппо проведена совместная операция по эвакуации людей, затем она было расширена на всю территорию Сирии. Активизировалась работа астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Одним словом, Путин и Эрдоган вновь хорошо поняли друг друга, обозначив, как пишет турецкое издание Yeni Safak, «искусство находить выход из почти всех тупиковых ситуаций и парадокс: Турция находится в одной позиции с Россией в отношении угроз Запада». Прекращение отношений с Москвой сделает Анкару уязвимой. Эрдоган это хорошо понимает, и Путин для него является очень ценным партнером. Как и Эрдоган для Путина.