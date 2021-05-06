Москва, , 12:11 — REGNUM Московским заведениям общепита, получившим знак отличия в виде звезды Michelin, возможно, будет оказана поддержка со стороны властей. Об этом 6 мая заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на соответствующий вопрос, вице-мэр призналась, что городские власти пока не задумывались над этим вопросом. Однако сама идея ей понравилась, и чиновник не исключила, что подобный подход будет применен на практике.

«Есть над чем задумается. Может стоит дать какие-то преференции. Но самое главное — это любовь посетителей. Звезды, которые они (Заведения общественного питания — прим. ИА REGNUM) получат, в первую очередь являются конкурентным преимуществом», — сказала Сергунина.

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