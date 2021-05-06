Москва, , 12:09 — REGNUM В администрации президента РФ не располагают информацией о возможности работы Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно», — сказал Песков.

Он напомнил, что Кремль является историческим зданием и наследием ЮНЕСКО, в котором находится резиденция российского лидера и подразделение администрации президента.

По словам Пескова, ему также не известно о том, что Петров и Боширов могут работать в администрации президента: «Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием».