Пенза, , 12:07 — REGNUM На территории Пензенской области проведут месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Как говорится в документе, месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с учетом санитарноэпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции пройдет с 26 мая по 26 июня.

Основными целями месячника являются: формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков и противодействие пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ; повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по итогам 2020 года зарегистрировано 1120 больных наркоманией, что на 15% ниже уровня предыдущего года. Среди подростков зарегистрирован один случай наркомании. Уровень зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Пензенской области составил 94,0 на 100 тысяч населения.

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