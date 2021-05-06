Москва, 6 мая, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Кремле по-прежнему не могут обозначить никакой конкретики по встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Нет [место не определено]. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — сказал Песков.

Ранее Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.