Москва, , 12:03 — REGNUM Место проведения возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не определено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — отметил Песков.

Напомним, что Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить весь комплекс российско-американский соглашений.

В последние дни американская пресса гадает, где именно может произойти такая встреча.