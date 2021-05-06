Москва, 6 мая 2021, 12:03 — REGNUM Место проведения возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не определено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — отметил Песков.
Напомним, что Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить весь комплекс российско-американский соглашений.
В последние дни американская пресса гадает, где именно может произойти такая встреча.