Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Проект строительства самого большого в мире хоккейного стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге прошел первичную оценку по системе зеленой сертификации BREEAM.

Эскиз интерьера «СКА Арены» ООО «СКА Арена»

«Предварительно эксперты оценили запроектированное здание и прилегающую инфраструктуру парка на уровне «Excellent», — сообщили 6 мая в пресс-службе ООО «СКА Арена». Там подчеркнули, что до сего дня ни один российский спортивный объект не получал столь высокой оценки.

По оценке проводивших сертификацию экспертов, технические решения в предоставленной проектной документации «СКА Арены» на 90% соответствуют требованиям BREEAM для достижения целевого рейтинга Excellent. Разработчики проекта из Группы компаний «ГОРКА» намерены продолжить его совершенствование до полного соответствия стандарту.

Новая ледовая арена появится в Московском районе Петербурга к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в мае 2023 года. Строительство должно быть завершено к октябрю 2022 года.

Здание будет семиэтажным, разделенным на 14 секторов, с максимальной высотой 53,7 метра. Одновременно его смогут посещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.

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