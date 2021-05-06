Геленджик, Краснодарский край, 6 мая, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Регулярные рейсы Санкт-Петербург — Геленджик будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» со 2 июня, сообщили 6 мая в пресс-службе аэропорта «Геленджик». «Аэрофлот» впервые будет обслуживать рейсы по данному направлению.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик «Аэрофлот» будет выполнять три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. По средам вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 11:05, прибывать на курорт рейс будет в 14:00, а отправляться обратно — в 15:00. По пятницам и воскресеньям вылет из Санкт-Петербурга — в 11:25, приземляться в Геленджике борт будет в 14:20, обратный вылет — в 15:20.

С 29 апреля к выполнению ежедневных рейсов Санкт-Петербург — Геленджик приступила авиакомпания «Россия», а с 1 мая в расписании появились рейсы Smartavia. Всего на данный момент перевозчики осуществляют на направлении 10 рейсов в неделю.