Москва, 6 мая 2021, 12:00 — REGNUM Присвоение заведениям общественного питания Москвы звезд Michelin принесет городу экономическую выгоду. Об этом 6 мая заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы получим мультипликативный эффект. Michelin подтверждает качество и уровень ресторанов», — сказала вице-мэр.
Это, в свою очередь, приведет к увеличению числа посетителей столичных заведений общепита, что позитивно скажется на их доходах и на налоговых отчислениях в городской бюджет.
«Эти налоги будут потрачены на новые больницы, школы. Каждый москвич получает от этого свои преимущества и путешественники получают преимущества», — отметила Сергунина.
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