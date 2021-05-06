Магас, , 11:59 — REGNUM Ингушетию в 2020 году посетили около 90 тыс. туристов. Рост турпотока произошел, несмотря на пандемию коронавируса. При этом туристической отрасли удалось сохранить позиции в структуре валового регионального продукта по сравнению с предыдущим годом и нарастить ряд показателей, сообщил в ходе совещания при вице-премьере РФ Юрии Трутневе первый заместитель главы правительства Ингушетии Михаил Илезов.

По его словам, в индустрии туризма было увеличено количество рабочих мест с 164 в 2019 году до 196 — в 2020 году. Выросло в разы число работающих с Ингушетией туроператоров. Если, к примеру, в 2018 году их было всего девять, то в 2020 году стало уже 133.

В настоящее время в республике работают 15 турфирм и два туроператора. Созданы 16 коллективных средств размещения, пять из которых получили классификацию. Особой популярностью среди туристов пользуются природный заповедник «Эрзи», Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный природный музей-заповедник, курорт «Армхи».