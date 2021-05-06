Москва, , 13:22 — REGNUM После визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину в Донбассе может начаться обострение. Об этом заявил 6 мая глава ЛНР Леонид Пасечник в комментарии РИА Новости.

«Мы, безусловно, хотим, чтобы [США] была дана команда своим подчинённым в лице Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM) и всей политической элиты Украины к тому, чтобы войну в Донбассе прекратить», — сказал Пасечник.

Однако, как подчеркнул политик, он уверен, что произойдёт обратное.

«Я думаю, … все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе, которое в конечном итоге… должно будет привести к развязыванию военного конфликта», — считает глава ЛНР.

Пасечник уверен, что США видят Украину исключительно как орудие против России, а значит, будут подталкивать Киев к войне.

«Единственное, чем помогают Украине, это вооружением, это боеприпасами, это каким-то обмундированием, беспилотниками и так далее,… наращивая военную мощь Украины», — отметил он.

Как сообщило издание Strana.ua, на встрече глав парламентских фракций Верховной рады с руководством Госдепа, американцы призвали Украину не педалировать тему вступления в НАТО.