Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM Военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели «салютную тренировку» совместно с гаубичной батареей ВДВ на полигоне в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе округа.

В репетиции приняли участие два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.

«В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов», — отметили в округе.

Всего 9 мая в 10 часов вечером в Улан-Удэ прогремит 30 залпов с темпом в 15 секунд. На высоту 250−300 метров будут запущены более 300 зарядов. Горожане увидят около десяти видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах.