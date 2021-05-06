Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19 около 202 тысяч жителей. Это около 10% от общего числа предполагаемых участников прививочной кампании, передаёт ИА REGNUM 6 мая.

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С начала вакцинации прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 323 187 человек (+ 3 552 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 201 950 человек (+ 6 406 за сутки), уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить более 2 млн человек — 60% от численности населения.

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