Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области ночью 7 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Они возможны на поверхности почвы в северных и южных районах. Температура составит от нуля до минус пяти градусов.

В областном управлении МЧС предупреждают население о риске пожаров из-за использования отопительных приборов. Также в ведомстве напоминают, что пожилые люди и дети больше всего подвержены переохлаждению. Также имеется риск гибели посевов. Специалисты советуют принять меры по защите насаждений.