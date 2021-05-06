Ташкент, , 11:57 — REGNUM Плата за содержание детей в государственных дошкольных образовательных организациях Узбекистана выросла на 15%. Об этом сообщили в агентстве информации и массовых коммуникаций республики.

Отмечается, что выплаты будут направлены на питание ребенка. Не более 5% от выплат направят на материальное содержание детских садов, в том числе на приобретение санитарно-гигиенических средств.

Размер платежей зависит от региона. В частности, в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана размер взносов составляет 50% от установленного тарифа. Самые высокие сборы — в Ташкенте.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал альтернативные формы дошкольного образования.

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