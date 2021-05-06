Красноярск, , 11:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 71 013. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в краевом оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Выздоровели ещё 99 человек. Общее число победивших SARS-CoV-2 жителей Красноярского края — 65 399.

По данным оперштаба, за всё время в регионе провели 2 637 734 теста на коронавирус (+2483 за прошедшие сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Красноярском крае выявили 111 носителей коронавируса, выздоровели 95 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом