Казань, , 12:05 — REGNUM В Казани на улице Дубравной рядом с домом №29 в ночь на 6 мая произошла массовая драка, в результате которой четырех человек госпитализировали с ножевыми ранениями.

Возраст пострадавших, как сообщает «Татар-информ», от 29 до 55 лет. Трое мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние четвертого оценивается как тяжелое.

Обстоятельства случившегося уточняются.

ИА REGNUM напоминает, две женщины азиатского происхождения пострадали в результате атаки вооружённого ножом мужчины в американском штате Калифорния. Инцидент произошёл на автобусной остановке в Сан-Франциско. По словам очевидцев, мужчина, вооружённый ножом, подошёл в двум женщинам, ожидавшим автобус, и нанёс им несколько ударов. После этого злоумышленник просто ушёл с места происшествия.

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