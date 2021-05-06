Москва, , 11:53 — REGNUM Арбитраж Москвы оставил без движения до 28 мая 2021 года банкротный иск, поданный к фонду содействия развитию программ органов государственной охраны «Кремлевский арсенал». Истцом в деле выступает ОАО «Первый республиканский банк», которое признано банкротом еще в 2014 году, передаёт ИА REGNUM.

Иск банка к фонду поступил в суд 22 апреля. Позднее из-за недочётов судья Палкина оставила его без движения.

Это вторая попыта инициировать банкротное дело в отношении фонда, который с 2015 года возглавляет Сергей Стрыгин, чьи данные совпадают с данными генерал-полковника, бывшего замруководителя Федеральной службы охраны РФ — коменданта Московского Кремля. Предыдущий иск был подан в начале апреля 2021 года через присоединение к поданному в декабре 2020 года заявлению ИП Насимджона Муминова. Предприниматель отозвал претензии, и производство по делу прекратили.

Напомним, в 2013 году газета «Коммерсантъ» сообщала, что фонд может возглавить генерал-майор Федеральной службы охраны (ФСО) Владимир Федотов.

По данным ЕГРЮЛ, фонд учрежден в августе 2009 года. Учредителями выступали профсоюз работников органов безопасности РФ, некоммерческая организация «Фонд содействия внешнеэкономической политике» и общественная организация ветеранов органов специальной связи и информации. В 2018 году «Кремлевский арсенал» выступил соучредителем АНО «Аналитический центр проблем безопасности».