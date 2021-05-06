Ульяновск, , 11:52 — REGNUM В Димитровграде вынесен приговор жителю Чувашии, который уснул за рулём и спровоцировал аварию. Он получил условный срок, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Авария произошла ночью 12 августа 2020 года в Димитровграде. По данным ведомства, житель Чувашии управлял иномаркой Audi 80.

«Направляясь по улице Трудовая в Димитровграде, он уснул. Выехав на перекрёсток, допустил столкновение с Toyota Camry», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что в результате аварии травмы получил водитель автомобиля Toyota, проведя «длительное время» в больнице.

Суд признал жителя Чувашии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Решением суда ему назначено девять месяцев условного лишения. Кроме того, на два года и десять месяцев он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В надзорном ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло в Ульяновской области 26 апреля, где при столкновении трёх транспортных средств помощь врачей понадобилась девяти пассажирам. В числе пострадавших — один несовершеннолетний.

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