Атланта, США, , 12:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 135:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший в матче 30 очков. Еще 18 очков принес своей команде его одноклубник — легкий форвард Микал Бриджес.

У «Атланты» самым результативным швейцарский центровой клуба Клинт Капела, который оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и десятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Атланта», одержавшая третью подряд победу, 7 мая встретится с клубом «Индиана Пэйсерс». «Финикс» этим поражением прервал свою победную серию из четырёх подряд игр и днем позже сыграет с командой «Нью-Йорк Никс».