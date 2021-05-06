Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В Бурятии спасатели помогли водителю из Иркутской области, застрявшего на грузовики по пути в Забайкальский край. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управлением края, мужчина обратился с просьбой о помощи 3 мая.

«Иркутянин поехал в командировку и застрял в поле на территории Бурятии. Запасы еды у мужчины закончились в субботу. Интернета не было, только мобильная связь», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что он доверился навигатору, который указал иркутянину короткий путь по старой объездной дороге. Через некоторое время в этом же поле застряла ещё одна машина, ехавшая также по навигатору.

Просьбу о помощи сотрудники ЦУР передали коллегам из Бурятии, которые отправили на место гусеничный тягач.

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