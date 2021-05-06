Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Кандидат в губернаторы штата Калифорния трансгендер Кейтлин Дженнер заявил 5 мая о том, что курс нынешнего президента США Джо Байдена пугает его.

«Я не думаю, что с тех пор, как он пришел во власть, он сделал хоть что-нибудь для американских рабочих, возможно, и для остальных тоже. Иными словами, произошел поворот курса страны на 180 градусов, и это пугает меня», — подчеркнул политик в эфире Fox News.

Кандидат, которого до смены пола звали Уильям Брюс Дженнер, поддержал Трамп во время кампании 2016 года, но позже отказался от ее поддержки после того, как администрация президента-республиканца ввела запрет на службу трансгендеров в армии США. Дженнер даже опубликовал в The Washington Post статью, в которой обвинил Трампа в том, что тот «не уважает и без того маргинализированное и преследуемое сообщество».

Дженнер — один из восьми республиканцев, претендующих на место губернатора-демократа Гэвина Ньюсома на вторых выборах по отзыву губернаторов в истории Калифорнии. Среди других претендентов от Республиканской партии — бывший мэр Сан-Диего Кевин Фолконер, кандидат в губернаторы 2018 года Джон Кокс и бывший конгрессмен Дуг Осе.