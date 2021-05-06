Вашингтон, 6 мая 2021, 11:49 — REGNUM Кандидат в губернаторы штата Калифорния трансгендер Кейтлин Дженнер заявил 5 мая о том, что курс нынешнего президента США Джо Байдена пугает его.
Кандидат, которого до смены пола звали Уильям Брюс Дженнер, поддержал Трамп во время кампании 2016 года, но позже отказался от ее поддержки после того, как администрация президента-республиканца ввела запрет на службу трансгендеров в армии США. Дженнер даже опубликовал в The Washington Post статью, в которой обвинил Трампа в том, что тот «не уважает и без того маргинализированное и преследуемое сообщество».
Дженнер — один из восьми республиканцев, претендующих на место губернатора-демократа Гэвина Ньюсома на вторых выборах по отзыву губернаторов в истории Калифорнии. Среди других претендентов от Республиканской партии — бывший мэр Сан-Диего Кевин Фолконер, кандидат в губернаторы 2018 года Джон Кокс и бывший конгрессмен Дуг Осе.