Йошкар-Ола, , 11:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 148 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 12 571 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 18 человек. 231 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки смертей от COVID-19 в Марий Эл не фиксировалось, как и днем ранее.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 346 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 101 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 231 человек, из них у 228 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны девять пациентов, при этом госпитализированы 24 жителя Марий Эл.