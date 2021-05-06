Краснодар, , 11:47 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 6 мая опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 5 мая, сообщалось о 98 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявили 23 случая, в Динском районе — восемь, в Сочи, Анапе и Кореновском районе — по шесть. В Геленджике, Белореченском и Усть-Лабинском районах заболели по пять человек, в Новороссийске, Армавире и Брюховецком районе — по четыре. По три новых пациента в Выселковском, Лабинском, Крыловском и Кущевском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае подтвержден 46 081 случай заражения коронавирусом, выздоровели 40 546человек, скончались — 2 740 ковид-пациентов.

В стационарах лечатся 1198 жителей с ковидом, 62 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО.