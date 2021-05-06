Москва, , 11:49 — REGNUM Инспектора Michelin начали посещать заведения общепита в Москве для составления первого кулинарного рейтинга российской столицы. Об этом 6 мая заявил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Они уже работают, и мы с нетерпением ждем того, чтобы поделиться полученной ими информацией», — сказал Пулленек.

Как сообщало ИА REGNUM, первый кулинарный гид Michelin по российской столице планируется выпустить в октябре 2021 года.

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