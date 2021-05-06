Дакар, , 11:46 — REGNUM Южная Корея выделит $21 млн на развитие сельских районов и подготовку технических кадров в Сенегале. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агенства международного сотрудничества (KOICA).

По их словам, соответствующая договорённость достигнута 4 мая в ходе встречи представителей KOICA с представителями министерства экономического планирования и сотрудничества Сенегала.

Известно, что в целях устойчивого развития сельского хозяйства Сенегала к 2026 году KOICA выделит $11 млн на проекты по выведению сортов риса, возделыванию, переработке и реализации готовой продукции.

К 2024 году будет реализован пилотный проект программы развития сельских районов «Сэмаыль», на который будет выделено $2,5 млн. Ещё $7,5 млн будет вложено в программу развития стартапов на базе колледжа высоких технологий в городе Диамниадио.