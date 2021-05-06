Саратов, , 12:05 — REGNUM Саратовские спортсмены поборются за кубок области по плаванию. Соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, стартовали 6 мая во дворце водных видов спорта в Саратове.

В турнире примут участие 253 спортсмена из Балаково, Саратова, Вольска, Аркадака и Базарного Карабулака. В числе выступающих как именитые представители Саратовской федерации плавания, так и юные спортсмены, для которых старт на соревнованиях будет первым.

Бороться плавцы за кубок Саратовской области будут три дня.

ИА REGNUM ранее сообщало, спортсмены из Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей с 30 апреля по 4 мая принимали участие во II этапе V летней Спартакиады молодежи России-2021 по бадминтону. Представители Приволжского федерального округа соревновались на базе центра бадминтона в Саратове.

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