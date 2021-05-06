Барнаул, 6 мая, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Алтайские спасатели 6 мая известили о стабилизации паводковой обстановки в регионе. По данным территориального ГУ МЧС РФ, на данный момент на территории нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков.

МЧС Паводок на Алтае

Вместе с тем, при сохранении динамики роста уровня воды на реке Обь (критический уровень 560) с целью недопущения ограничения движения в барнаульском микрорайоне Затон принято решение об установке наливной дамбы на пересечении улиц Лоцманской и Сенной.

Также будут приведены в готовность пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая контроле находилось село Ельцовка Ельцовского района, где на подтопленными оставались три приусадебных участка.

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