Воронеж, , 11:42 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 мая. Накануне, 5 мая, сообщалось о 146 новых носителях инфекции.

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Выписаны за минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса 149 человек. Также за сутки скончались семь ковид-пациентов.

Всего в Воронежской области, а 6 мая положительные результаты тестов на коронавирус получили 81 463 человека, выздоровели 76 858 человек, скончались — 3 279 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.