Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано шесть смертей от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 мая.

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Не смогли победить коронавирус три женщины в возрасте от 70 до 83 лет и трое мужчин в возрасте от 69 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 4 106 жителей Ростовской области.

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