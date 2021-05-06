Ташкент, , 11:42 — REGNUM «Узбекские железные дороги» (УЖД) планируют запустить четыре новые скоростные электрички в направлении Ташкент — Ходжикент, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в Бостанлыкском районе Ташкентской области расположено много дачных поселков и санаториев. Поэтому всё больше жителей столицы Узбекистана пользуются этим направлением.

В летний период на автомобильных дорогах в направлении Ходжикента возникают километровые пробки. В этих условиях УЖД решили запустить новые электрички.

Время поездки на скоростных электричках будет сокращено с 2 часов 15 минут до одного часа. Кроме того, ежедневный пассажиропоток увеличится с 2 до 12 тыс.