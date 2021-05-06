Москва, , 11:50 — REGNUM В Москве звезды Michelin могут быть присвоены не только ресторанам, но и заведениям более дешевого сегмента, специализирующихся на «уличной еде». Об этом 6 мая заявил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Пулленек оценил не только качество еды в московских ресторанах, но и её стоимость, сказав, что цены в заведениях общепита российской столицы вполне приемлемые.

«Мы увидели места, где добротная еда по приемлемой цене», — сказал международный директор Michelin.

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