Тюмень, , 11:42 — REGNUM В Тюменской области выясняют обстоятельства падения двухлетней девочки в яму с горящим мусором. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Днём 5 мая в деревне Велижаны Тюменского района девочка упала в яму глубиной в 50 см, в которой её родители жгли бытовой мусор. В результате ребенок получил ожоги лица, кистей рук, дыхательных путей. Ребёнок госпитализирован.

Отмечается, что родители находились на своём земельном участке, где строится дом, ещё одним своим пятилетним ребёнком.