Псков, , 11:47 — REGNUM За последние сутки в Псковской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 14 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 6 мая в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Псковской области достигло 36 634 случаев. Из числа заболевших выздоровели 28 282 человек, в том числе 201 пациент выписан за минувшие сутки.

Скончались от COVID-19 в Псковской области 358 человек, в том числе два летальных исхода зафиксированы за последние сутки.

Как сообщили в региональном оперштабе, ликвидирован очаг ковида в кардиологическом отделении Псковской городской больницы, он снят с контроля Роспотрбенадзора.

«Всего в Псковской области остаются активными четыре очага: в Новоржевском РЭС и Новоржевской школе, ПсковГУ и Вязьевской школе в Дедовичском районе», — добавили в оперштабе.

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