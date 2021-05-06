Киев, , 11:39 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом поздним вечером 5 мая. Сегодня, 6 мая, состоятся его переговоры с украинским руководством.

Блинкен в очередной раз заявил, что США всячески поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Блинкен пообещал, что при президенте Джозефе Байденен Соединенные Штаты усилят партнерство с Украиной.

В программе визита Блинкена переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также госсекретарь США посетит мемориальную стену возле Михайловского собора, на которой украинские власти разместили фотографии тех, кого они считают погибшими в «войне с Россией»