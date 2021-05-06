Миннеаполис, США, , 11:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась в пользу гостей со счетом 135:139.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который набрал в матче 42 очка. Его коллега по клубу — разыгрывающий Д'Анджело Расселл — оформил дабл-дабл с 22 очками и 14 результативными передачами.

У «Мемфиса» самым результативным оказался разыгрывающий Джа Морант, также сумевший оформить в игре дабл-дабл с 37 очками и десятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Мемфис», этой победой прервавший свою проигрышную серию из двух подряд игр, 7 мая встретится с клубом «Детройт Пистонс». «Миннесота» потерпел второе подряд поражение и днем позже сыграет с командой «Майами Хит».