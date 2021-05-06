Улан-Удэ, , 11:37 — REGNUM Военный парад, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует 9 мая в 10 часов утра в Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, торжественным маршем по площади Советов города пройдёт более 1 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в параде примут участие сотрудники МЧС, Росгвардии, представители «Юнармии» и воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната.

По площади пройдут также бронеавтомобили «Тайфун», вездеходы «Алеут», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и так далее.

«Механизированную колонну из более чем 50 единиц техники возглавит Легенда Великой Отечественной войны — танк Т-34, за ним пройдут восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», — отметили в правительстве.

В завершении парада над площадью пролетят истребители СУ-30СМ.

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