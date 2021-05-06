Москва, , 11:51 — REGNUM Звезда Michelin в Москве будет говорить о том, что качество заведения общепита ничем не уступает ресторанам, получивших аналогичную оценку в других городах мира. Об этом 6 мая заявил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Одна звезда в Москве будет стоить одной звезды в Париже. Это взаимозаменяемые моменты», — сказал Пулленек.

При этом в российской столице будут оцениваться не только рестораны, специализирующиеся на русских блюдах, но и на кухнях других стран, отметил международный директор Michelin.