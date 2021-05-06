Орел, , 11:37 — REGNUM В Орле чиновники отказали ветерану и инвалиду Великой Отечественной войне в постановке его на учёт как нуждающегося в улучшении жилищных условий, в ситуацию вмешалась прокуратура, которая защитила права пожилого человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрацией Орла было отказано ветерану в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на основании якобы ухудшения пенсионером собственных условий.

«Однако какие-либо доказательства совершения мужчиной намеренных действий по ухудшению своих жилищных условий у органа местного самоуправления отсутствовали. Так, заявитель никогда не являлся собственником жилого помещения. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения», — уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суд иск в интересах инвалида Великой Отечественной войны о признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный учет. Заводский суд Орла полностью удовлетворил иск прокурора.