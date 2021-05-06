Мальмё, Швеция, , 12:03 — REGNUM В эти минуты полиция Швеции проводит пресс-конференцию в связи с ночными взрывами в Мальмё (юг страны). В ночь на 6 мая менее чем за час в городе произошло три крупных взрыва. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Первый сигнал тревоги в полицейское отделение поступил в 02:38 (GMT+3), когда что-то взорвалось на юге города на улице Docentgatan.

Затем в 02:51 в полицию поступает звонок о взрыве у подъезда многоквартирного дома в другой части города. Всех жителей квартир на лестничной клетке пришлось эвакуировать и отвезти в ближайший детский сад.

В 03:19 раздался третий и последний сигнал тревоги, который был вызван взрывом в магазине на Sörbäcksgatan.

Сейчас в полиции заявляют, что не знают, что именно взорвалось. Однако правоохранители подчеркнули, что они работают над гипотезой о том, что взрывы могут быть связаны между собой.