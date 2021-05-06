Москва, , 13:35 — REGNUM Наталья Смыкова, возлюбленная актёра Ивана Краско, планирует стать его пятой супругой. Об этом она рассказала изданию «Собеседник.ру».

По данным издания, Смыкова и Краско общаются уже несколько лет. Возлюбленная актёра заявила, что не претендует на его деньги и недвижимость: «Мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него».

ИА REGNUM напоминает, что Иван Краско — советский и российский актёр театра и кино, в 1992 году получил звание «Народный артист России». Был четыре раза женат, имеет пять детей.

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