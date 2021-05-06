Ульяновск, , 11:35 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 91 и 85. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 6 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 53 938 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 85.

Вылечились 51 164 человека, из них за последние сутки — 91. Доля выздоровевших составляет 94,86%. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 1552 пациентам.

Также в Ульяновской области умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего скончались от COVID-19 в регионе 1222 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последнюю неделю, с 26 марта по 3 мая, полицейскими пресечено более 850 правонарушений в сфере общественного порядка, в том числе составлено 562 за невыполнение правил ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности.

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