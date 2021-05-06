Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Петербурге с марта 2020 года по 5 мая 2021 года лабораторно подтверждено 420 034 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 715 случаев выявлено за последние сутки. Об этом 6 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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После краткосрочного спада в середине апреля, начиная с 25 апреля, в городе ежедневно выявляется более семисот новых носителей SARS-CoV-2.

На высоком уровне остаётся и смертность от COVID-19. За минувшие сутки в Петербурге констатировали еще 35 летальных исходов, это на два случая больше, чем сутками ранее. Всего за время пандемии от ковида, как основной причины смерти, скончались 13 420 человек. Летальность болезни в Петербурге составляет 3,19%.

Из числа заболевших COVID-19 за время пандемии выздоровели в Петербурге 380 006 человек, в том числе 881 пациент выписан за последние сутки.

В настоящее время Петербурге для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек, из них свободны 1004 койки (19,1%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах на 5 мая составляла 27%, на ИВЛ находились 178 пациентов.

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