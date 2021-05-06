Махачкала, , 11:32 — REGNUM В Дагестане непогода стала причиной нарушения транспортного сообщения в трех районах и на Бежтинском участке. Из-за сильных ливней сошли сели и произошли камнепады на пяти автодорогах в Цумадинском, Цунтинском и Шамильском районах.

Так, перекрытой селем оказалась автодорога республиканского значения Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. На 105-м км трассы произошел обвал верхового откоса дороги и сошли селевые потоки, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Восстановить движение планируется к вечеру 6 мая.

Помимо этого, произошел камнепад на восьмом километре автодороги Агвали — Шаури — Кидеро и сошли сели на еще один участок этой дороги на 33-м и 54-м километрах. Было организовано движение автотранспорта по временной схеме.

Оползень и камнепады нарушили движение на двух участках автомобильной дороги республиканского значения Тлядал — Бежта — Кидеро. Перекрыто движение было также на 77-м км автомобильной дороги республиканского значения Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал в Шамильском районе. Там работы по расчистке завалов были завершены еще 5 мая.